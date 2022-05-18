قصر الثقافة والفنون في الديوانية.. انطلاقة جديدة

2022/05/18 | 04:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

شهدت محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة حركة ثقافية تدل على رغبة الوسط الثقافي بتقديم منجزه الإبداعي في مختلف المجالات الثقافية والفنية، خصوصاً أن المؤسسات المعنية بالفنون المتنوعة أعدت برامجها السنوية بالشكل المناسب.

ويقول مدير قصر الثقافة والفنون في محافظة الديوانية الفنان صادق مرزوق لـ "الصباح" إنه "وبعد إعادة تأهيل قاعة قصر الثقافة والفنون في الديوانية مطلع العام 2022 قدمنا فعاليات ثقافية وفنية عدة كانطلاقة

جديدة".

ومن الفعاليات عرض مسرحي من تأليف الكاتب العراقي المغترب صالح حسن فارس وإخراج صادق مرزوق بعنوان "طين حري"، وعرض مسرحي من الناصرية بعنوان "ميت مات"، وكذلك إطلاق مهرجان يوم المسرح العالمي في نهاية آذار الماضي، والذي تضمن عدداً من العروض الموسيقية والمسرحية من محافظة الديوانية، فضلاً عن استضافة عرض مسرحي من محافظة النجف.

وأشار مرزوق إلى استمرار القصر بالأماسي الأسبوعية في كل سبت بالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب، وآخرها أمسية شعرية للشاعر الحلي موفق محمد ومعرض للرسم خاص بالشابات ومهرجان فني لطلبة معهد الفنون الجميلة للدورة 14 من خريجي المعهد.

ويرى مرزوق أن هذه الفعاليات وغيرها جاءت بعد أن قطعنا عهداً أمام الجميع في مهرجان افتتاح القاعة بأن يكون عام 2022 عام الثقافة الديواني.

ويثمن مرزوق دور دائرة العلاقات الثقافية المساند لهم في تقديم هذه الفعاليات، خاصة دعمها لمشروع مسابقة خمسة أصوات، وهو للبحث عن مؤلف لأفضل خمسة نصوص مسرحية، وتميز المشروع باستقطابه لأهم الكتاب في العراق وقدم ما يقارب 70 نصاً مسرحياً للتنافس على الجوائز الأولى، وهي جوائز مالية، فضلاً عن طباعة النصوص الخمسة الفائزة في كتاب على نفقة دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة.

ويشيد مرزوق بالجهود التي تبذلها المؤسسات الثقافية في محافظة الديوانية ومنها نقابة الفنانين واتحاد الأدباء والكتاب ومعهد الفنون وجماعة الآن للفن المعاصر وكلية الفنون وجمعية الشعراء الشعبيين وغيرها من مؤسسات

ثقافية.

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