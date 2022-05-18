درس -النوَّار- القاسي يزجي نيران فضيحة -الفرزدق- - نعيمة عبد الجواد

2022/05/18 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد في العصر الحديث، نجوم المجتمع الناس تتابع أخبارهم عن كثب، ويتلقفونها، وتلاحقهم الفضائح التي تستمر أخبارها لردح من الزمان.



لكن بمرور الوقت وتعاقب الأزمنة، تطوي صفحات التاريخ الفضائح ولا يبقى منها إلا أطلال، سرعان ما تزول فور سماعها.



وفي العصور الغابرة، كان نجوم المجتمع هم الشعراء، الذين بأشعارهم يمدحون، ويهجون، ويطربون المجتمع بأحلى قصائد العشق، وإن كان أيضًا بمقدورهم إشعال الحروب وإنزال هزائم ......





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