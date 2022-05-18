ما بعد التجارة النيوليبرالية - محمود الصباغ

2022/05/18 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ نظر ، في العام 1919،جون ماينارد كينز ، مثل العديد من الأوروبيين ، إلى التجارة الحرة لحقبة ما قبل الحرب كنوع من العصر الذهبي.



ويستذكر أن "ساكن لندن كان بإمكانه أن يطلب عبر الهاتف، وهو يحتسي شاي الصباح في السرير، منتجات مختلفة من أصقاع الأرض، وبالكمية التي قد يراها مناسبة، ويستطيع إلى جد ما أن يتوقع أقرب موعد لاستلام طلباته على عتبة بابه؛ ويمكنه في ذات اللحظة وذات الوسائل ......





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