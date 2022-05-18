رعب في جثمان شيرين أبو عاقلة! - توفيق أبو شومر

2022/05/18 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر لم يتوقع المحتلون أن يتحول جثمان شهيدة الحقيقة، شيرين أبو عاقلة من جسد صغير إلى رمزٍ كبيرٍ ،ظنوا حين قتلوها أنهم دفنوا تراثها وتاريخها، لم يتوقعوا أن يتحرر جسدُ شيرين من رصاصة الموت ليرتفع علما وشمسَ حريةٍ في سمائنا، لم يحسبوا أنّ جسدها سينفجر في وجوههم بركانَ مقاومةٍ وإصرارا، أخرج جثمانُها ألماسَ النضال الفلسطيني المصقول بلون الدم، أعاد توحيد صفوف الفلسطينيين من جديد، دحر الحزبية والعصبية والقبل ......





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