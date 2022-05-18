الغارة الجوية الأميركية في سوريا.. البنتاغون ينهي تحقيقا بشأن المقصرين

2022/05/18 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد تحقيق أجراه البنتاغون في غارة جوية أميركية في سوريا في عام 2019 أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، أن المراجعة الأولية للجيش للهجوم قد أسيء التعامل معها على مستويات متعددة من القيادة ومليئة بالتأخير في إعداد التقارير والفجوات في المعلومات.

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