"استثنائية".. أكاديمي إماراتي عن زيارة الوفد الأمريكي لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

2022/05/18 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الثلاثاء، زيارة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لبلاده لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، بأنها زيارة "استثنائية بامتياز".

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