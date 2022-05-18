إدارة الغذاء والدواء الأميركية تسمح بإعطاء جرعة لقاح معززة للأطفال

2022/05/18 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بجرعات تعزيزية من لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما.

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