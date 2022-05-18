سوليفان لخالد بن سلمان: بايدن ملتزم بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها

2022/05/18 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها، وفق ما نقل مراسل "الحرة" عن البيت الأبيض، الثلاثاء.

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