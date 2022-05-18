وزير خارجية أمريكا: مجلس القيادة الرئاسي اليمني

2022/05/18 | 05:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم إنهاء الصراع في اليمن، وكذلك دعم "مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لليمنيين، خلال لقائه بنظيره اليمني أحمد بن مبارك.

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