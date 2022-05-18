2022/05/18 | 06:14 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن التطورات الأخيرة بالعراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور الأمم المتحدة في عراق ما بعد 2003 ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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