تداول فيديو أسلوب حديث محمد بن زايد لحكام الإمارات وكيف ردوا بعزاء الشيخ خليفة

2022/05/18 | 06:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقعه التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أسلوب مخاطبة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد لحكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.

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