ربط فتوى الترحم على غير المسلمين بـ

2022/05/18 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فتوى نشرها حول حكم الترحم على "غير المسلمين"

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