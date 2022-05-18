2022/05/18 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر حزب الله المدعوم من إيران الأغلبية في الائتلاف البرلماني في انتخابات لبنانية حققت مكاسب كبيرة لخصومه وكذلك لحركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد في انتفاضة 2019، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة حزب الله بانتخابات لبنان تشعل تفاعلا وخطاب مرتقب لحسن نصرالله اليوم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة حزب الله بانتخابات لبنان تشعل تفاعلا وخطاب مرتقب لحسن نصرالله اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).