طلبت 20 مليون دولار.. عصابة روسية تبتز حكومة كوستاريكا

2022/05/18 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قراصنة هجمات الفدية "كونتي" التي تتخذ من روسيا مقرا لها، مسؤوليتها عن هجمات شلت الأنظمة الإلكترونية الحكومية في كوستاريكا لأكثر من شهر.

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