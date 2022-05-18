وزير الطاقة في السعودية

2022/05/18 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وما قاله عن وضع أسواق النفط.

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