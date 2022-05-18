اليوم.. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

2022/05/18 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بفعل آمال بانتعاش الطلب في الصين حيث تخفف البلاد تدريجيًا بعض إجراءاتها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43 سنتاً، أو 0.38٪، عند 112.36 دولارًا للبرميل في الساعة 04.20 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط […]

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أولاً على ايرث نيوز.

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