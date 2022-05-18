الانغلاق السياسي في العراق، الى أين؟ - فراس ناجي

2022/05/18 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فراس_ناجي يشير الانسداد السياسي بعد انتخابات 2021 في العراق الى فشل مزدوج لأطراف الأقلية الحاكمة في احتواء تداعيات احتجاجات تشرين الشعبية في 2019.



فمن جهة فشل التيار الصدري الذي يقود "التحالف الثلاثي" في تحقيق أي تغيير في نهج المحاصصة الطائفية للنظام السياسي ولو بصورة شكلية تحت عنوان الأغلبية الوطنية لإرضاء جمهوره الذي تعاطف مع شعارات ثورة تشرين؛ ومن جهة أخرى فشلت القوى الشيعية التقليدية التي تقود "الإطار ا ......





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