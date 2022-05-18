الفنان والوعي بالانتماء الجمالي - محمد كريم الساعدي

2022/05/18 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_كريم_الساعدي من الأمور التي تتوافر عادة في الفنان مصطلح الوعي الذي على أساسه يعمل في البحث في التجارب وغائيتها التاريخية وطبيعتها ومتغيراتها في مجالات متعددة سواء أكانت في وقت الفنان الحاضر ، أو ما يقع خارج الزمن الآني ، مما يتشكل من خلال البعد الزمني صورة عن مساراته السابقة وعن مسارات أخرى أكثر قرباً أو بعداً من التجربة المدوّنة، ويبحث في تاريخ قد مضى ، ولكنه ما يزال موجود وماثل في ذهنه وعقله ووجدانه ووعيه .



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