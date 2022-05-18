ما هو -Doomscrolling - وكيف يؤثر على صحتك النفسية؟ - إدريس ولد القابلة



ما هو -Doomscrolling - وكيف يؤثر على صحتك النفسية؟ - إدريس ولد القابلة
2022/05/18 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة يومًا بعد يوم ، نتلقى الكثير من الأخبار المزعجة أو المسببة للقلق.

بالنسبة للبعض منا ، أصبح البقاء ملتصقًا بتغريدات "توتير" أو خلاصات منافذ الأخبار المختارة أمرًا هوسًا - لدرجة أن هناك مصطلح جديد لوصف – على ما يبدو - ذلك الإكراه "المستدام" للاستمرار في التهام كل تلك القصاصات الإخبارية البغيضة.

داك المصطلح هو " دومسكرولينغ" - Doomscrolling.في جميع الاحتمالات ، يمارس الكثير منا هذه العادة غير ا ......

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