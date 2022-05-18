الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس

2022/05/18 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجلت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 18 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.وقال ميزينتسيف إنه “على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17733 شخصا، من بينهم 1797 […]

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