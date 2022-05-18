حقيقة استقالة حكيم شاكر من تدريب الصقور

2022/05/18 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي القوة الجوية الرياضي، حقيقة استقالة مدرب كرة الصقور حكيم شاكر من منصبه.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “الأنباء التي تحدثت عن استقالة المدرب حكيم شاكر من تدريب القوة الجوية عارية عن الصحة”.وأوضح أن “المدرب باقٍ في منصبه ولم يتم تناول موضوع الاستقالة أبداً”، مبيناً أن […]

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