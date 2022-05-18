كلوب: فرصة ليفربول للفوز بالبريميرليغ غير محتملة لكنها ممكنة

2022/05/18 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فرصة خطف فريقه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل “غير محتملة لكنها ممكنة”.وفاز ليفربول 2-1 على مضيفه ساوثامبتون ليصبح على بعد نقطة واحدة خلف سيتي قبل الجولة الأخيرة.ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون في معقل ليفربول “الأنفيلد” […]

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