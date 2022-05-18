علي حصني يكشف سبب احتفاله أمام الصقور

2022/05/18 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف لاعب فريق الشرطة علي حصني، سبب احتفاله أمام القوة الجوية في القمة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي أمس الثلاثاء.واحتفل حصني متظاهراً بأنه مصاب بعد تسجيله الهدف الثاني للقيثارة في مرمى الصقور.وقال حصني لـ”ايرث نيوز” إن “احتفالي بهذه الطريقة هو رد على إدارة القوة الجوية، التي استغنت عن خدماتي […]

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