أحد أكثر المطاعم رومانسية في العالم.. تجده في ولاية كارولينا الجنوبية بأمريكا

2022/05/18 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرحلتك التالية، ضع مدينة غرينفيل بولاية ساوث كارولينا ضمن أنشطتك، فهي جوهرة الجنوب التي تم تجاهلها، وموطن مطعم Passerelle Bistro، أحد أكثر المطاعم رومانسية في العالم.

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