ناسا تحسم الجدل بشأن “انشقاق القمر”

2022/05/18 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً مع تداول مجموعة من الصور يقول البعض إنها لعملية “انشقاق القمر” بعد ظهور بعض التصدعات على سطحه.ولكن بالتحقق من حقيقة الصور المتداولة تبين أنها أنه تم نشرها على موقع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في 19 أغسطس 2010، وتظهر سطح القمر بعدسة المسبار […]

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