2022/05/18 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد.وقال:” يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد.وستتفوق تلك الصواريخ من حيث مواصفاتها التقنية على التصاميم الموجودة والمستقبلية التي تطوّرها الجيوش الرائدة.وأوضح بوريسوف أن الجيش الروسي يعتزم تزويد أحدث […]

ظهرت المقالة البنتاغون يختبر الصاروخ فرط الصوتي وروسيا تنتج نسخة مطوّرة منه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يختبر الصاروخ فرط الصوتي وروسيا تنتج نسخة مطوّرة منه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يختبر الصاروخ فرط الصوتي وروسيا تنتج نسخة مطوّرة منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).