2022/05/18 | 09:13 - المصدر: قناة التغيير

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صرح المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية ، الثلاثاء (17 أيار 2022) ،حميد النايف، أنه وفقاً للخطة الزراعية للعام 2022، تم تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز في العراق الى 10 آلاف و800 دونم، في حين خصصت مساحة 400 الف دونم لزراعة الأرز في العام الماضي، موضحا ان ذلك بسبب رفض وزارة الموارد المائية الموافقة على زراعة الأرز على نفس المساحة المخصصة سابقاً ، وذلك بحجة ان هذا النوع من الزراعة يحتاج الى كمية كبيرة من المياه ، ويـزيد رقعة الجفاف المائي داخل الدولة

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