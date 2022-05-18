شاهد.. ولادة هذا الحيوان اللطيف لأول مرة في أمريكا بحديقة حيوانات في ناشفيل.. ما هو؟

2022/05/18 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت حديقة حيوانات ناشفيل بميلاد هذا الحيوان الصغير اللطيف، لكن ما نوعه؟ قال مسؤولو حديقة الحيوان إنه “فانالوكا” مرقطة، وهي من فصيلة آكلي اللحوم في مدغشقر

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