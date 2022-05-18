الرافدين يحذر زبائنه من المواقع الوهمية

2022/05/18 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا البيان زبائن المصرف الى عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات.

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