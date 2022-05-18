2022/05/18 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل السفير التركي اليوم الاربعاء الى محافظة ديالى والتقى خلالها المحافظ في أول زيارة من نوعها منذ سنوات طويلة.

ظهرت المقالة اول زياره منذ سنوات..



وصول السفير التركي الى ديالى (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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