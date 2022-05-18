روسيا تعتزم تصنيع صواريخ فرط الصوتية

2022/05/18 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد.وقال:” يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد.وستتفوق تلك الصواريخ من حيث مواصفاتها التقنية على التصاميم الموجودة والمستقبلية التي تطوّرها الجيوش الرائدة.وأوضح بوريسوف أن الجيش الروسي يعتزم تزويد أحدث طائراته […]

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