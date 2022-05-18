الاستخبارات والامن تطيح باثنين من الارهابيين في السليمانية وميسان

2022/05/18 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من مديرية الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، من الاطاحة باثنين من المطلوبين بقضايا الارهاب في محافظتي السليمانية وميسان.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في محافظة السليمانية تمكنت من الاطاحة بأحد المطلوبين للقضاء في محافظة السليمانية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٤/إرهاب) من […]

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