مظاهرات في بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (صور)

2022/05/18 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت اليوم الأربعاء، مظاهرات في منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد لشريحة موظفي الدوائر الحكومية،دربالك للمطالبة بتعديل سلم الرواتب لكافة وزارات العراق.

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