رئيسة وزراء السويد لـCNN: نتطلع لإجراء حوار وثيق مع تركيا بشأن الناتو

2022/05/18 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت نينا دوس سانتوس من CNN مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون عن طلب البلاد بشأن الناتو، والتعاون مع تركيا، والرد الروسي.

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