2022/05/18 | 10:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت صباح اليوم الاربعاء تظاهرات في منطقة العلاوي وسط بغداد لشريحة موظفي الدوائر الحكومية مطالبين بتعديل سلم الرواتب لكافة الوزارات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرات وسط بغداد لشريحة موظفي الدوائر الحكومية.. هذا مطلبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرات وسط بغداد لشريحة موظفي الدوائر الحكومية.. هذا مطلبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).