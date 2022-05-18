محتجون يغلقون جسرين مهمين وسط ذي قار

2022/05/18 | 10:20 - المصدر: وكالة خبر

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اقدم العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، على إغلاق جسرين مهمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسلنا ان ، العشرات من المحتجين اقدموا صباح اليوم، على إغلاق جسري الزيتون والنصر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار”.

وأشار الى أن، إغلاق الجسرين تسبب بزحام مروري شديد في معظم شوارع مدينة الناصرية.

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