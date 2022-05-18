الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 شخصا في الضفة الغربية

2022/05/18 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته اعتقلت 14 شخصا مشتبه فيهم "بالضلوع بنشاطات إرهابية" في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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