« الصباح الجديد» توقد الشموع لأرواح شهداء المقابر الجماعية

2022/05/18 | 10:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ نجلاء صلاح الدين: مع حلول الذكرى السنوية، ليوم المقابر الجماعية في العراق والذي يصادف السادس عشر من شهر أيار الحالي ، وكل أيار، بعد اعلان مجلس الوزراء اعتماد هذا اليوم في كل عام احتفاء وتخليدا لتضحيات المواطنين الأبرياء الذين ذهبوا ضحية البطش والقتل العشوائي للنظام السابق .وبعد مرور ما يقارب 19 عاما على ...

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