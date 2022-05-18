روسيا تستحوذ على مصانع «رينو» مقابل «روبل رمزي»

2022/05/18 | 10:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول عملية تأميم منذ الحرب متابعة ــ الصباح الجديد :بعد أن طالتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركة السيارات الفرنسية رينو، الرائدة في روسيا، التي استحوذت على علامة لادا، أمس أنها ستبيع أصولها للدولة الروسية، في أول عملية تأميم ضخمة منذ تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا.وبحسب “الفرنسية”، قالت المجموعة في بيان “إنها باعت حصتها ...

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