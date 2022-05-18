هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات تضرب شرق العراق

2022/05/18 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات على

مقياس ريختر اليوم منطقة العمارة في

محافظة ميسان شرق العراق.

ونقل مركز رصد الزلازل التابع للهيئة

العامة للأجواء الجوية والرصد الزلزالي

العراقي قوله إن الهزة تبعد 26

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