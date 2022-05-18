آخر تطورات العاصفة الترابية التي أثرت على العراق والكويت والسعودية

2022/05/18 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا تزال العاصفة الترابية التي أثرت على

عدة دول في الخليج العربي مستمرة لليوم

الثالث على التوالي، وسط تحذيرات من

انعدام الرؤية وتعرض المواطنين لأزمات

صحية.

واجتاحت العاصفة الترابية معظم أنحاء

العراق،

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