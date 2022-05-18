الصحة: وصول لقاح التهاب الكبد الفايروسي نوع B

2022/05/18 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الشركة العامة

لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن

وصول شحنة من لقاح الكبد الفايروسي نوع B

مقدمة من منظمة اليونسيف وتم تفريغ

الشحنات في مخازن الشركة لتوزيعها الى

المؤسسات الصحية في ب

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