رئيس نادي الشرطة: التتويج بهذا الشكل يحملنا مسؤولية مضاعفة

2022/05/18 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعرب حليم كامل رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، اليوم الاربعاء، عن سعادته بتحقيق لقب الدوري العراقي الممتاز للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وقال كامل في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لنادي الشرطة، تابعتها (بغداد اليوم) إن "التتويج باللقبِ جاءَ نتيجةَ جهد مشترك من الجميعِ طيلة موسم واحد".

وأضاف ان "التتويج باللقبِ قبل 7 أدوارٍ من نهايةِ المُسابقة يحملنا مسؤوليةً مضاعفةً في العملِ الجاد من أجل الحفاظِ على الإنجازِ المتحقق وتعزيزه بإنجازاتٍ أخرى قريبة".وأتم إن "الموسم الحالي للشرطةِ بكل الفرق يعدُّ استثنائياً وقياسياً بكل الدرجات، فكل فرقنا الأخرى قدمت ما يليق بسمعةِ النادي، ووقفت على منصاتِ التتويج والمنافسة بشرفٍ على الألقاب في الألعاب الأخرى من غير كرة القدم".

يذكر أن فريق الشرطة توج مساء أمس الثلاثاء، بلقب الدوري العراقي قبل نهايته بـ 7 أدوار بعد تغلبه على القوة الجوية بنتيجة (2-0).

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