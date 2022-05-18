الصحة تعلن تصفير مواعيد جلسات العلاج الإشعاعي واستنفار ملاكاتها لمواجهة الحمى النزفية

2022/05/18 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تصفير مواعيد جلسات العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية، فيما اشارت الى استنفار ملاكاتها لمواجهة الحمى النزفية.

يتبع..

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