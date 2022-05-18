2022/05/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نوال_السعداوي حجاب المرأة .....
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#نوال_السعداوي حجاب المرأة .....
قصيدة -------------------------------------- السادة الرجال يتحدثون عن حجاب النساءيتنافسون على الورق والشاشات بأصوات عالية متشنجة قال بعضهم : " كلمة الخمار وردت فى الكتاب ..
وفلسطين المحتلة لن تعود بنزع الحجاب ..
" بعض آخر قال : " الحجاب أو الخمار ..
ليس من الدين الصحيح ..
انه شغل الجماعات الدينية ..
الذين خرجوا من الجحور ..يكفرون ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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