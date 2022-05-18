حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي



حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي
2022/05/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوي حجاب المرأة .....

قصيدة -------------------------------------- السادة الرجال يتحدثون عن حجاب النساءيتنافسون على الورق والشاشات بأصوات عالية متشنجة قال بعضهم : " كلمة الخمار وردت فى الكتاب ..

وفلسطين المحتلة لن تعود بنزع الحجاب ..

" بعض آخر قال : " الحجاب أو الخمار ..

ليس من الدين الصحيح ..

انه شغل الجماعات الدينية ..

الذين خرجوا من الجحور ..يكفرون ا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links