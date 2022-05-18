حجاب المرأة ....... قصيدة - نوال السعداوي

2022/05/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي حجاب المرأة .....



قصيدة -------------------------------------- السادة الرجال يتحدثون عن حجاب النساءيتنافسون على الورق والشاشات بأصوات عالية متشنجة قال بعضهم : " كلمة الخمار وردت فى الكتاب ..



وفلسطين المحتلة لن تعود بنزع الحجاب ..



" بعض آخر قال : " الحجاب أو الخمار ..



ليس من الدين الصحيح ..



انه شغل الجماعات الدينية ..



الذين خرجوا من الجحور ..يكفرون ا ......





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