2022/05/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر هذا النص كتبه جورجي بليخانوف للرد على بعض الأسئلة التي طرحت عليه في الاستبيان الدولي لصحيفة La petite République Socialiste والذي تم نشره في ملحق نصف شهري للصحيفة في 22 سبتمبر 1899.عنوان النص: Reply to an International Questionnaire from the NewspaperLa Petite République Socialisteتم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.تعريب: محمد الأشقر____ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بليخانوف.. بضع كلمات حول الاشتراكية - محمد الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بليخانوف.. بضع كلمات حول الاشتراكية - محمد الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).