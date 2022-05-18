التشكيك في درس الفلسفة كنموذج أولي للتعليم - حبطيش وعلي

2022/05/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حبطيش_وعلي تأليف: ميشال توزيترجمة الأستاذ حبطيش وعلي دورة الفلسفة هي المثال النموذجي للتقاليد الحاكمة: نشرة عام 1925 ، التي لا تزال تحكم هذا التخصص ، تجعل "الدرس" "عملاً" شخصيًا للمعلم.



إنها واحدة من الركائز الثلاث الأساسية للتعليم الفلسفي الفرنسي ، مع نصوص مؤلفين عظماء كنماذج للفلسفة ، والأطروحة كجزء أساسي من تعلمها.أ…إن حزمة التمثيلات المتقاربة والبلورات المؤسسية تحدد بشكل مفرط ، وب ......





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