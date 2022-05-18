لجنة فاتيكانية تعتزم زيارة العراق

2022/05/18 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعتزم لجنة الحوار الفاتيكانية زيارة العراق منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، ضمن مشروع حوار الأديان والتعايش السلمي الذي أطلقه بابا الفاتيكان خلال زيارته التأريخية للعراق العام الماضي.وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية الأب مارتن هرمز في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة التي تضم ممثلا عن بابا […]

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