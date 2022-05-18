أسطورة هولندا ينصح مدرب مانشستر يونايتد الجديد بضم نجم مغربي

2022/05/18 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم أسطورة كرة القدم الهولندية، ماركو فان باستن، نصيحة لمواطنه إريك تن هاغ، المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بضم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الحالي.وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع تن هاغ في أبريل الفائت، من أجل تسلم تدريب الفريق، بدءا من الموسم القادم، ولمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لعام رابع.[…]

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