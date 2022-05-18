الحشد الشعبي ينتشر لتأمين أبراج نقل الطاقة بين بيجي وكركوك

2022/05/18 | 10:44 - المصدر: وكالة خبر

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استنفرت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، الأربعاء، والانتشار على طول امتداد أبراج نقل الطاقة بين قضاء بيجي شمال تكريت وصولا الى الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وذكر بيان للحشد الشعبي ان اللواء سير دوريات على طول الخط وعلى مدار الساعة خصوصا بعد انتهاء العاصفة الترابية التي دائما تستغلها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتها التخريبية.

يذكر ان الخط الناقل كركوك بيجي تعرض سابقا إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة.

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